Казнь украинского пленника: в ООН и ЕС отреагировали на зверство россиян

Организация Объединенных Наций и ЕС отреагировали на жестокое видео с казнью украинского пленника. В ООН заявили, что казни "не единичны".

ООН заявляет, что "шокирована особо ужасными видеозаписями, размещенными в социальных сетях". На одном из видео показано казнь украинского солдата, а на втором – изуродованные тела двух украинских солдат, лежащих на земле.

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В ООН насчитали казнь 15 украинских пленных

В кратком заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая является частью Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится, что очевидные казни являются "не единичным случаем".

В последних отчетах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных. Последние инциденты также должны быть должным образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности,

– говорится в заявлении.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что задокументировало казнь без суда и следствия 15 украинских военнопленных российскими силами, а также использование украинских военнопленных в качестве живых щитов, смерть двух раненых военнопленных из-за отсутствия медицинской помощи, а также пыток.

ЕС готов привлечь виновных к ответственности

Представитель Еврокомиссии Набила Массрали подчеркнула, что видео с казнью украинского военнопленного, если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении России к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

Если его правдивость подтвердится, это еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это серьезное нарушение Женевской конвенции, и это демонстрирует еще раз, что Россия полностью игнорирует международное право и, в частности, международное гуманитарное право,

– подчеркнула она.

Набила Массрали отметила, что Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и гарантировать человечное обращение с военнопленными.

"ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", – добавила она.

Россияне снова казнили украинского пленного