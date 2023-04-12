Казнь украинского пленника: в ООН и ЕС отреагировали на зверство россиян
Источник:CNN
Организация Объединенных Наций и ЕС отреагировали на жестокое видео с казнью украинского пленника. В ООН заявили, что казни "не единичны".
ООН заявляет, что "шокирована особо ужасными видеозаписями, размещенными в социальных сетях". На одном из видео показано казнь украинского солдата, а на втором – изуродованные тела двух украинских солдат, лежащих на земле.
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В ООН насчитали казнь 15 украинских пленных
В кратком заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая является частью Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится, что очевидные казни являются "не единичным случаем".
В последних отчетах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных. Последние инциденты также должны быть должным образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности,
– говорится в заявлении.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что задокументировало казнь без суда и следствия 15 украинских военнопленных российскими силами, а также использование украинских военнопленных в качестве живых щитов, смерть двух раненых военнопленных из-за отсутствия медицинской помощи, а также пыток.
ЕС готов привлечь виновных к ответственности
Представитель Еврокомиссии Набила Массрали подчеркнула, что видео с казнью украинского военнопленного, если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении России к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.
Если его правдивость подтвердится, это еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это серьезное нарушение Женевской конвенции, и это демонстрирует еще раз, что Россия полностью игнорирует международное право и, в частности, международное гуманитарное право,
– подчеркнула она.
Набила Массрали отметила, что Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и гарантировать человечное обращение с военнопленными.
"ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", – добавила она.
Россияне снова казнили украинского пленного
- Российские военные в очередной раз с начала полномасштабного вторжения казнили украинского пленника. До этого было известно о теракте в оккупированной Еленовке, который произошел в конце июля 2022 года.
- Тогда российские оккупанты спровоцировали взрыв в колонии, где удерживали украинских пленных. Точное количество погибших украинских бойцов до сих пор не известно.
- В марте 2023 года в сети появилось видео, как россияне расстреляли украинского пленника Александра Мациевского за слова "Слава Украине!"
- Во вторник, 11 апреля, в сети появилось видео казни еще одного украинского пленника, которому оккупанты отрезают голову. На казнь бойца отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что это настоящее лицо России и призвал западных лидеров отреагировать должным образом.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что, вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры.