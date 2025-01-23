Честь, уважение и наилучшие пожелания: как в ООН общались с Пригожиным о преступлениях "Вагнера"

ЧВК "Вагнера", которую возглавлял Евгений Пригожин", известна своими преступлениями против украинских военных и гражданских. В то же время в ООН все равно общались с ними.

Главный комиссар ООН по правам человека уважительно общался с Евгением Пригожиным. Об этом говорится в эксклюзивном расследовании 24 Канала.

Смотрите также Некоторые бывшие "вагнеровцы" теперь воюют на стороне Украины, – командир РДК

Честь и уважение преступникам

Официальное письмо с информацией о военных преступлениях Пригожина и вагнеровцев начинается с фразы "имею честь". Интересно, что заканчивается оно благодарностью и наилучшими пожеланиями.



Письмо от комиссара ООН / Скриншот 24 Канала

Документ, который прислали Пригожину члены Рабочей группы по использованию наемников как средство нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на самоопределение, рабочей группы по насильственному или принудительному исчезновению, специального докладчика по внесудебным или произвольным казням и специального докладчика по вопросам современных форм рабства, содержит несколько страниц описаний совершенных группой "Вагнера" военных преступлений.



Документ с расследованием военных преступлений / Скриншот 24 Канала

Несмотря на это, сам файл начинается с обращения "имеем честь обратиться к вам", а заканчивается "с уважением". Цинизм высшего сорта.

Да и не понятно, почему ООН выражают уважение тем, чьи преступления расследуют.