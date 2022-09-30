В ОП объяснили, почему именно сейчас Украина подала заявку на вступление в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Переговоры продолжались уже некоторое время, и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.

При этом в уставе НАТО говорится, что с действующими конфликтами на территории страны ее не могут рассматривать как кандидата в члены. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Украина подает срочную заявку на вступление в НАТО

Почему Украина подала заявку именно сейчас

Впрочем, сегодня Североатлантический Альянс совсем по-другому смотрит на Украину. Она смогла доказать, что в Европе есть мощные армии.

Эта армия у Украины, а не в Российской Федерации – это важно. И НАТО не хочет потерять лидерство с точки зрения понимания современного типа войн,

– объяснил Михаил Подоляк.

Кроме того, еще одной причиной сегодняшней заявки является то, что она фактически поставила точку по всем тезисам, на которых начиналась "специальная военная операция" Владимира Путина.