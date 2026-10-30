Телефонный разговор не подойдет: у Зеленского объяснили, почему ему нужна встреча с Путиным

Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Президент подчеркивал важность личных переговоров с диктатором.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин объяснил, почему телефонного разговора между главами Украины и России недостаточно, а нужна именно личная встреча, передает 24 Канал.

Почему телефонный разговор с Путиным – не вариант?

Представители России уже неоднократно публично поднимали вопрос о возможной телефонной беседе или организации переговоров непосредственно в Москве.

По словам Литвина, с помощью подобных заявлений Кремль пытается уйти от необходимости проведения трехсторонних переговоров на уровне лидеров.

Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующий разговор, договоренность и гарантии, что, очевидно, сложно реализовать, когда это просто звонок,

– подчеркнул Литвин.

Напомним, в первой половине ноября должен пройти новый раунд переговоров в трехстороннем формате – США – Украина – Россия. Ожидается, что это будет встреча технических групп.

Среди ключевых вопросов, о которых будут говорить в Абу-Даби, – прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободного судоходства и возвращение пленных и депортированных детей.

Президент Украины уточнил, что территориальные вопросы можно обсуждать только на уровне лидеров государств.

Заметим, что украинские должностные лица не имеют высоких ожиданий от встречи. Ранее об этом заявили и в Кремле.