"Эти инструменты не сработают": в ОП отреагировали на ядерные угрозы Путина

Владимир Путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. На это отреагировали у Зеленского.

Там отметили, что ядерное оружие – единственное чем может шантажировать Россия. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как в ОП отреагировали на ядерные угрозы Путина

Кроме ядерного шантажа, у России больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира,

– подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что эти инструменты запугивания не сработают.

Также на ядерный шантаж Путина отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Ядерный шантаж Путина – это страх перед украинским оружием, которое лишает Россию стратегических складов вооружений, наносит ущерб возможностям Путина продолжать террор", – заявил он.

Он также добавил, что, по плану Путина, успешные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" должны были предшествовать этим событиям, вот только она так и не смогла взлететь.

Напомним, что Путин созвал экстренное заседание Совбеза по ядерному вопросу. Он в очередной раз заявил, что Россия оставляет за собой право на использование ядерного оружия в случае агрессии.