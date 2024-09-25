Там зазначили, що ядерна зброя -- єдине чим може шантажувати Росія. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Дивіться також Росія готова влаштувати ядерну катастрофу взимку: для чого Путіну удари по українських АЕС
Джерело:Андрій Єрмак
Путін в черговий раз пригрозив світу застосуванням ядерної зброї. На це відреагували у Зеленського.
Там зазначили, що ядерна зброя -- єдине чим може шантажувати Росія. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Дивіться також Росія готова влаштувати ядерну катастрофу взимку: для чого Путіну удари по українських АЕС