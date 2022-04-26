В ОП рассказали, как возвращаются к жизни пострадавшие от агрессии России регионы Киевщины

Освобожденные от российской оккупации районы Киевской области постепенно возвращаются к жизни. Там отстраивают разрушенные дороги, а также подают в дома свет и газ.

Об этом 26 апреля сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает 24 канал.

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Ни на один день не прекращается восстановление освобожденных от оккупантов регионов,

– сказал чиновник.

По его словам, в Киевской области:

активно восстанавливают разрушенные мосты и дороги;

расчищено сто семьдесят километров путей;

возобновлено движение на одиннадцати временных переправах;

более половины зданий региона снова со светом – заживлено более 80 тысяч абонентов;

полностью или частично восстановлено распределение газа в 160 населенных пунктах.

Кирилл Тимошенко также рассказал, что в Бородянке обеспечено водоснабжением почти 30% всех потребителей, в том числе вода есть в больнице. В свою очередь в поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение удалось восстановить полностью.

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Разминирование территорий Киевской области

Замглавы ОП подчеркнул, что пиротехники продолжают разминирование территории в Пуще-Водице.

Уже обнаружили более 20 взрывоопасных предметов,

– добавил Кирилл Тимошенко.

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Посещать места отдыха в лесопарковых зонах запрещено. Если вы встретили подозрительный предмет, не трогайте его руками, звоните сразу 101.