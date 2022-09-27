Это спланированный акт терроризма, – ОП об утечке на "Северном потоке"

В Офисе Президента Украины заявили, что утечка газа на Северном потоке – это теракт, который спланировала россия. В планах кремля вызвать панику перед зимой.

На утечку газа на "Северном потоке" в твиттере отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, утечка газа – это российский акт агрессии в направлении ЕС.

Кстати Вместо россии: Германия договорилась о поставках газа и дизеля из ОАЭ

В ОП призвали ЕС инвестировать в безопасность, предоставив Украине танки

Подоляк подчеркнул, что россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе.

Масштабная "утечка газа" из Северного потока-1 – это не что иное, как спланированный россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой,

– написал Подоляк.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что лучший ответ и инвестиция в безопасность – это танки для Украины. "Особенно немецкие…", – добавил Подоляк.

Что произошло на "Северном потоке-1"

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" – в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что термины, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал это очень тревожными новостями. Он поспешил сказать, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы. Однако никаких доказательств прихвостень путина традиционно не имеет.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

Ранее – Михаил Подоляк рассказал о ядерных угрозах россии: смотрите видео