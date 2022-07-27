Секретные указы, – в ОПУ отказались комментировать лишение гражданств
Появилась информация о том, что Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, а также Вадима Рабиновича – лишили украинского гражданства.
Кто-либо от имени государства не комментирует все, что касается вопросов, где есть персональные данные людей. В том числе правовые статусы людей в государстве. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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По его словам, есть указы о получении гражданства или о выбытии из гражданства. Это все секретные указы и они могут комментироваться представителями власти только в том случае, если человек, который в нем, сам комментирует ситуацию. Кроме того, она готова модерировать этот вопрос через адвокатов, а также заявляет о причинах решения. Только после этого может прокомментироваться государство.
Если господин Корбан или Коломойский объяснят все. Или господин Рабинович, который, я думаю, будет молчать. Ведь там есть уголовные дела, которые было бы желательно затеять против него,
– отметил Михаил Подоляк.
"Если эти господа объяснят мотивации, то тогда, безусловно, представители того или иного государственного органа могут прокомментировать это все", – добавил Подоляк.
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Последние заявления Михаила Подоляка
- Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что российским оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Он также советует оставить Херсон добровольно, пока есть возможность, ведь, по его словам, третьего предупреждения может не быть.
- россия ведет против Украины кровавую и смертоносную войну уже 9 лет, которая с 24 февраля стала полномасштабной. Украинцы, несмотря ни на что, остаются людьми. А против нас воюют не люди, россияне – это искажение в человеческой цивилизации. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.