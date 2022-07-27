Секретные указы, – в ОПУ отказались комментировать лишение гражданств

Появилась информация о том, что Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, а также Вадима Рабиновича – лишили украинского гражданства.

Кто-либо от имени государства не комментирует все, что касается вопросов, где есть персональные данные людей. В том числе правовые статусы людей в государстве. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, есть указы о получении гражданства или о выбытии из гражданства. Это все секретные указы и они могут комментироваться представителями власти только в том случае, если человек, который в нем, сам комментирует ситуацию. Кроме того, она готова модерировать этот вопрос через адвокатов, а также заявляет о причинах решения. Только после этого может прокомментироваться государство.

Если господин Корбан или Коломойский объяснят все. Или господин Рабинович, который, я думаю, будет молчать. Ведь там есть уголовные дела, которые было бы желательно затеять против него,

– отметил Михаил Подоляк.

"Если эти господа объяснят мотивации, то тогда, безусловно, представители того или иного государственного органа могут прокомментировать это все", – добавил Подоляк.

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