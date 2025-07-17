В Северной Осетии взорвали авто чиновника минобороны России, –СМИ

В Северной Осетии возле села Тарское неизвестные взорвали автомобиль "Нива", в котором находился высокопоставленный чиновник министрества обороны России. Очевидцы рассказали, что слышали сильный взрыв и видели возгорание машины.

Предварительно считали, что причиной взрыва был установлен в авто газовый баллон, однако силовики не подтвердили эту информацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВЧК-ОГПУ.

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Что известно о взрыве автомобиля в Северной Осетии?

Происшествие возле Тарского произошло еще 11 июля. Сильный взрыв прогремел от машины. В результате него пострадал российский военнослужащий, которого экстренно доставили в больницу в Москву. Сейчас состояние чиновника минобороны – тяжелое. На месте работали соответствующие службы, которые должны были установить все обстоятельства.

Хотя сначала причиной взрыва считали газовое оборудование автомобиля, то позже работники МЧС смогли обнаружить следы взрывчатки. Кто ее установил на машину, с какой целью – неизвестно. Также медиа не называют имя чиновника, который получил серьезные травмы в результате чрезвычайной ситуации.

Машину российского чиновника минобороны взорвали в Северной Осетии / Фото из росСМИ

Напомним, во время атаки Сил обороны Украины на Курскую область погиб еще один важный российский командир 155-й гвардейской бригады морской пехоты. В России подтвердили, что полковник Леонид Башкардин был ликвидирован 2 июля якобы во время выполнения боевого задания.