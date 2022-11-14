В освобожденном Херсоне официально подняли флаг Украины

В Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Это произошло сегодня, 14 ноября. Соответствующее видео опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон

В Херсоне подняли флаг Украины

Официальное поднятие государственного флага в деоккупированном Херсоне!

– подписал кадры Тимошенко.

На опубликованном видео можно увидеть, как в Херсоне звучит гимн Украины. Зеленский, чиновники местной власти и украинские защитники положили руку на сердце и наблюдали, как развевается наш флаг.

Как в Херсоне поднимали украинский флаг: смотрите видео

Зеленский приехал в освобожденный Херсон: что известно

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденый Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – процитировало слова президента издание Reuters.

Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему Зеленский решил рискнуть и приехать в Херсон, президент ответил, что сейчас очень важно быть в Херсоне, а рискуют – все.

Что известно об освобождении Херсона: коротко

9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.

В России заявили, что отводят свои войска с правобережья Херсонщины.

Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.

Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.

Также перед зданием Херсонской ОГА развевается флаг ЕС.

Зачистка деоккупированной Херсонской области

12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что на зачистку области уйдут недели. Прежде всего, наши военные должны разминировать территории и разоблачить всех коллаборантов. Их имена уже известны.

Достойно внимания – Зеленский прибыл в освобожденный Херсон: смотрите видео