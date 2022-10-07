В освобожденном Лимане обнаружили большую братскую могилу: среди похороненных целые семьи и дети

1 октября защитники Украины освободили город Лиман на Донетчине. После этого в городе обнаружили две могилы массовых захоронений местных жителей.

В освобожденном Лимане нашли большую братскую могилу

Так, по словам Павла Кириленко, в Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил, а в другом – точное количество еще предстоит установить.

Ранее В освобожденном Лимане нашли более 50 свежих захоронений с гражданскими, – СМИ

По предварительной информации, первое место захоронения – это одиночные могилы, где похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут находиться как военные, так и гражданские.

Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации.

Нашли очередную братскую могилу украинцев. На этот раз в Лимане. Предварительно 180 тел. Кое-где похоронены рядом целые семьи. Есть дети 2019 и 2021 годов рождения,

– рассказал корреспондент Донбасс.Реалии Егор Логинов.

Всех просят воздержаться от комментариев относительно количества похороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

Массовые захоронения в Лимане / Фото Донбасс.Реалии



Массовые захоронения в Лимане / Фото Донбасс.Реалии

В Лимане обнаружили еще одну братскую могилу / Фото с телеграма Павла Кириленко

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в освобожденном Лимане правоохранители обнаружили тела 60 погибших, из которых идентифицирована половина. Процесс продолжается.

Захоронение в Лимане

5 октября в городе уже нашли более 50 захоронений с гражданскими. Над некоторыми из них есть таблички с именами, а над некоторыми только номера.

Как стало известно после деоккупации, россияне заставляли людей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения. Делали это в траншеях, которые сами выкапывали.

Один из местных жителей рассказал, что не все похороненные люди идентифицированы, потому что их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

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