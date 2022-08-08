В отчете Amnesty International использовали показания, предоставленные под давлением

Правозащитная организация Amnesty International для отчета использовала показания украинцев, которых оккупанты удерживают в неволе. Эти люди находятся под давлением россиян.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Они отметили, что Amnesty International собирала данные в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или Крыма.

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"К процессу сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей", – отметили в Центре.

Цензура от ФСБ

В Центре стратегических коммуникаций считают, что организация должна была приобщать показания, которые давали под контролем россиян, к отчету. Отмечают, что люди в таких заведениях постоянно находятся под давлением силовых охранных органов россии. Следовательно, такие заявления украинцев часто были единственной возможностью пройти фильтрацию и иметь шанс эвакуироваться.

Важно, что материалы, собранные журналистами и наемными волонтерами, проверялись в администрации учреждений и работниками федеральной службы безопасности.

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Не отказались от выводов

В организации после шквала критики решили извиниться, но подчеркнули – от информации в отчете отказываться не планируют. Они отметили, что главной их целью является защита гражданских.

"Это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", – отметили правозащитники.

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Что известно о скандальном отчете: коротко