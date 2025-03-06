В отель в Кривом Роге перед ударом заселились волонтеры из Британии и США, – Зеленский

Вечером 5 марта российские войска нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге. Перед атакой в этот отель заселились волонтеры из Украины, Соединенных Штатов и Великобритании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. По его словам, спасательная операция на месте вражеского удара продолжалась всю ночь.

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В отеле были иностранные волонтеры

Президент Украины заявил, что в отеле, который атаковали россияне, находились волонтеры одной из гуманитарных организаций.

Они выжили, потому что успели спуститься с номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким,

– написал Зеленский.

По его словам, более 30 человек получили ранения в результате удара, им всем оказали необходимую помощь. Также были повреждены многие гражданские объекты вокруг отеля – на месте до сих пор работают спасатели.

И я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "экстренки", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас нельзя делать ни одной паузы в давлении на Россию для того, чтобы "остановить эту войну и террор против жизни".

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, взрыв в Кривом Роге раздался около 22:01. Ракета прилетела по 5-этажному зданию гостиницы во время сигнала воздушной тревоги. Сейчас в больницах находятся 28 пострадавших, из них 3 в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии.