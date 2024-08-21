БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского: за что его будут судить

Бюро экономической безопасности завершило расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского. Его будут судить по четырем статьям.

В БЭБ заявили, что стороне защиты уже открыли материалы досудебного расследования для ознакомления. Также продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.

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В БЭБ рассказали о деле Коломойского

Детективы Бюро экономической безопасности выделили материалы досудебного расследования в отношении олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщили о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (присвоение имущества);

часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 (незаконные действия с банковскими документами);

часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 (отмывание средств, полученных преступным путем);

часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 366 (служебный подлог).

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен в кассу банка, а также завладение более 5,3 миллиарда гривен, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 миллиардов гривен,

– объяснили в БЭБ.

Стоит заметить, что сам Коломойский в Киевском апелляционном суде осенью 2023 года заявил, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка.

Кроме того, детективы Бюро экономической безопасности доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 миллиарда гривен "Укрнафты" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, досудебное расследование установило, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества, заключив фиктивные договоры о работах, которые фактически не выполнялись.

В БЭБ заявили, что говорится об известном олигархе. Однако обстоятельства дела свидетельствуют о том, что говорится о Коломойском.

Кстати, в сентябре 2023 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по статьям о легализации имущества, полученного мошенническим путем, незаконные действия с документами на перевод, завладение чужим имуществом.