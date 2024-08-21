У БЕБ заявили, що стороні захисту вже відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Також триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

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У БЕБ розповіли про справу Коломойського

Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування відносно олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомили про завершення розслідування за 4 статтями кримінального кодексу України:

частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 (привласнення майна);

частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 200 (незаконні дії з банківськими документами);

частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом);

частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 366 (службове підроблення).

Мовиться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 мільярда гривень в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 мільярдами гривень, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 мільярди гривень,

– пояснили в БЕБ.

Варто зауважити, що сам Коломойський у Київському апеляційному суді восени 2023 року заявив, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку.

Окрім того, детективи Бюро економічної безпеки довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 мільярда гривень "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, досудове розслідування встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, уклавши фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались.

У БЕБ заявили, що мовиться про відомого олігарха. Проте обставини справи свідчать про те, що мовиться про Коломойського.

До речі, у вересні 2023 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру за статтями про легалізацію майна, отриманого шахрайським шляхом, незаконні дії з документами на переказ, заволодіння чужим майном.