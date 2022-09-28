Больше оружия и антироссийских санкций: реакция на проведенные оккупантами "референдумы"

С 23 по 27 сентября оккупанты решили "либерально" присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины. Эти так называемые референдумы проходили со всеми возможными нарушениями и под дулами автоматов. Так что ни одна цивилизованная страна не признает их результаты.

На такое нарушение международного права отреагировали в МИД Украины и призвали международное сообщество продемонстрировать единую реакцию на проведение россией так называемых "референдумов". В частности, ужесточить санкции против страны-агрессора и увеличить военную поддержку Украины. О реакции Украины и мира на "референдумы" рассказывает 24 канал.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что чем мягче будет реакция на так называемые "референдумы", тем больше будет мотивация россии в дальнейшем осуществлять эскалацию и аннексировать территории.

Реакция мира на очередное преступление россии

США

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США не прочь, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где россия провела так называемые "референдумы", ведь их результаты не имеют никакого значения. Эти территории были и остаются украинскими.

Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, незаконно захваченные россией тем или иным способом,

– подчеркнул Энтони Блинкен.

Также россия получит ответ от Штатов, которого вряд ли хотела. Так, в Штатах готовят новый пакет военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. Он будет включать:

системы HIMARS и боеприпасы к ним,

разные типы систем борьбы с беспилотниками,

радиолокационные системы,

запчасти,

обучение и техническую поддержку.

О введении новых санкций против страны-оккупанта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Они коснутся юридических лиц и компаний за пределами россии, поддерживающих псевдореферендумы. Салливан отметил, что в ближайшие дни "США опубликуют соответствующую информацию".

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не признает и никогда не примет результаты фиктивных референдумов, ведь это не что иное, как попытка россии незаконно аннексировать украинские территории. Следовательно, они не имеют абсолютно никакой легитимности.

Есть многочисленные сообщения о том, что избирателей запугивали силой, и эти референдумы являются грубым нарушением международного права, мотивированным мировоззрением путина, что он может перерисовывать карту, как ему вздумается,

– подчеркнул Джастин Трюдо.

В ответ на эскалацию Канада планирует ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета. Премьер-министр заверил, что Канада осуждает военные преступления россии и будет использовать все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы гарантировать, что эти нарушения международного права не останутся безнаказанными.

"Территория Украины останется Украиной", – подытожил Джастин Трюдо.

Евросоюз

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз осуждает проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Более того, в ответ ЕС готовит санкции. По словам спикера верховного представителя ЕС по иностранным делам Петера Стано, их планируют наложить на тех, кто организовывал псевдореферендумы в четырех регионах Украины, которые сейчас находятся под оккупацией.

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания никогда не признает результаты этих псевдореферендумов, ведь они не могут быть свободны и справедливы, если проводятся под дулом автомата.

Мы никогда не признаем их результат. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных россией территориях Украины,

– подчеркнул Клеверли.

Также страна введет дополнительный пакет санкций против россии за проведение "референдума". Они будут "направлены против тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также против лиц, продолжающих поддерживать агрессивную войну российского режима".

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Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала фейковый референдум очередным проявлением "циничных действий" россии и призвала категорически осудить "референдумы".

Мы должны категорически осудить референдумы, которые проходят в Восточной Украине. Мы знаем, что значат референдумы на оккупированной территории, тем более в этот период, в условиях войны. Это крайне циничное действие россии, которое абсолютно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей,

– подчеркнула Зурабишвили.

Грузия, по словам Саломе Зурабишвили, не признает результаты этого "голосования".

Казахстан

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров также подтвердил, что его страна не признает так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Сербия

Глава сербского МИД Никола Селакович сказал, что его страна не признает результаты так называемого волеизъявления на оккупированных россией территориях, ведь это противоречит национальным интересам страны.

Новая Зеландия

Страна в ответ на псевдореферендумы расширила санкции против россии и добавила в список еще 19 человек. Об этом сообщила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута и назвала проведение россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины нарушением основных норм международного права.

В новом санкционном списке есть:

российские министры,

члены совета безопасности россии,

родственники владимира путина,

глава Чечни рамзан кадыров.

Закон о санкциях против россии позволяет правительству замораживать активы, вводить запрет на поездки или запрещать финансовые операции.

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