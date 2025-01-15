Так, на Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ОВА.
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Цель врага на Ивано-Франковщине
Утром 15 января под атакой оккупационных войск оказалась Ивано-Франковская область. Известно, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.
Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук указала, что было целью россиян во время атаки.
На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
Указывается, что обошлось без пострадавших. Известно, что сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.
"Ситуация – под контролем", – добавила Онищук.
Она поблагодарила наших защитников и всех, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки.
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Отметим, что российские войска запускали на рассвете различные типы ракет по Украине. Где прогремели взрывы и какие последствия, читайте в материале 24 Канала. Отметим, что оккупанты также и ночью терроризировали жителей Украины, запуская "Шахеды".