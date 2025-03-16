В Ивано-Франковске из городского озера вытащили тело человека
- В городском озере Ивано-Франковска обнаружили тело человека.
- Тело направили в морг для установления причин смерти и идентификации личности.
Вечером 16 марта в городском озере Ивано-Франковска обнаружили тело человека. В полиции подтвердили случай.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на GALKA.IF.UA.
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Что известно о теле в Ивано-Франковске
Так, в полицию поступило сообщение, что рыбаки вытащили из городского озера Ивано-Франковска тело. Туда отправилась следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.
Тело в городском озере Франковска / фото GALKA.IF.UA
В полиции сообщили, что тело направили в морг для установления причин смерти, а также для проведения экспертизы идентификации личности.
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К слову, 11 марта в Ивано-Франковске произошел теракт. Российские спецслужбы взорвали собственных агентов в районе железнодорожного вокзала. Их приспешниками оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которые искали "легких денег". 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями