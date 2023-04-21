Из стали, символизирующей силу духа: во Львове открыли фонтан в память о "Да Винчи"

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, первый доброволец, получивший звание Героя Украины, погиб с оружием в руках в начале марта. Чтобы почтить его память, во Львове на площади Галицкой открыли фонтан.

Он посвящен не только Дмитрию Коцюбайло, но и всем добровольцам русско-украинской войны. Он изготовлен из кортеновой стали, такого же металла, как и Мемориал Героев Небесной Сотни. Надпись на нем говорит: "Пусть не заржавеют наши сердца".

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Украина существует благодаря Героям

На открытии фонтана было много людей. Среди пришедших на торжественное событие были мэр города Андрей Садовый и председатель ОВА Максим Козицкий, Всеволод Кожемяко, а также невеста героя, руководительница медицинской службы "УЛЬФ" 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

У воды есть память. А символизм выбора места в том, что напротив есть Король Даниил, основавший наш город. И наш город может существовать благодаря таким Героям, как Дмитрий. Эти люди творят историю. Они с нами и есть в нашей памяти,

– сказал Андрей Садовый.

На открытии Максим Козицкий подчеркнул, что украинцы должны помнить о тех, ради кого мы живем, а также с наименьшего возраста знать имена Героев.

Историю творят люди, примеры дают люди, но у людей есть имена. Мы должны помнить Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. И наши дети должны знать имена героев,

– подчеркнул он.

Невеста "Да Винчи" Алина Михайлова подчеркнула, что украинские добровольцы – это наш феномен, которым гордятся не только в Украине, но и за границей. "Это те люди, которые встали на защиту нашей страны с самого начала вторжения Росии, чтобы мы на 9-й год войны имели возможность открывать фонтан памяти "Да Винчи", – сказала она.

Во Львове открыли фонтан, посвященный "Да Винчи" и всем добровольцам: видео

Фонтан символизирует силу духа украинских воинов

Впоследствии в своем телеграм-канале Андрей Садовый добавил, что фонтан символизирует силу духа украинских воинов, с которой они борются за независимость и само существование Украины.

Сегодня открыли во Львове фонтан, который мы решили посвятить Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу и всем добровольцам российско-украинской войны. Струи воды, пробивающиеся сквозь кортеновую сталь, символизируют силу духа наших воинов. Прочнее металла и вражеской брони. С этой силой защитники очищают нашу землю от грязи оккупантов,

– написал мэр Львова.

Максим Козицкий впоследствии также добавил: "Говорят, когда человек молодой – в нем бьет фонтан жизни. Дмитрий Коцюбайло, "Да Винчи", и сам был стихией. Он фонтанировал своими идеями и поступками и бодрил ими других".

Он пожелал, чтобы вокруг фонтана бурлила жизнь, чтобы пространство вокруг него стало "местом живой памяти и искренних разговоров". В память о Герое Украины и всех, кого государство потеряло в расцвете сил.

Во Львове открыли фонтан, посвященный Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу / Фото из телеграм-каналов Андрея Садового и Максима Козицкого

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