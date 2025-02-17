На саммите присутствовали представители Великобритании, шести стран Евросоюза и официальные лица НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Отправка миротворцев в Украину

Встреча на саммите в Париже была инициирована президентом Франции на фоне обсуждений последствий контактов президента США Дональда Трампа с Россией.

Обратите внимание! США направили европейским правительствам дипломатический демарш из шести пунктов, в котором спросили, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине и какую поддержку ожидают от Вашингтона. Европейские страны должны определить, кто из них готов развернуть военные силы в Украине и в каком формате. Окончательный ответ, вероятно, будет коллективным.

Великобритания предложила рассмотреть отправку военных как часть гарантий безопасности для Украины, однако Польша и Испания выступили против такой инициативы.

Франция предложила создать специальные "силы безопасности", которые могли бы контролировать будущую линию прекращения огня. Однако большинство участников встречи отнеслись к этой идее осторожно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить военных в случае необходимости, тогда как польский премьер Дональд Туск и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отметили, что пока такой вариант не рассматривается.

Ранее в The Washington Post сообщали, что европейские страны обсуждают возможность размещения в Украине миротворческих бригад численностью до 30 тысяч человек. Однако отсутствие единой позиции среди лидеров ЕС ставит под сомнение реализацию этого замысла в ближайшее время.