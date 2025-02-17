На саміті присутніми були представники Великої Британії, шести країн Євросоюзу та офіційні особи НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Відправлення миротворців в Україну

Зустріч на саміті в Парижі була ініційована президентом Франції на тлі обговорень наслідків контактів президента США Дональда Трампа з Росією.

Зверніть увагу! США направили європейським урядам дипломатичний демарш із шести пунктів, у якому запитали, які гарантії безпеки вони готові надати Україні та яку підтримку очікують від Вашингтона. Європейські країни мають визначити, хто з них готовий розгорнути військові сили в Україні та в якому форматі. Остаточна відповідь, ймовірно, буде колективною.

Велика Британія запропонувала розглянути відправлення військових як частину гарантій безпеки для України, однак Польща та Іспанія виступили проти такої ініціативи.

Франція запропонувала створити спеціальні "сили безпеки", які могли б контролювати майбутню лінію припинення вогню. Однак більшість учасників зустрічі поставилися до цієї ідеї обережно.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити військових у разі необхідності, тоді як польський прем'єр Дональд Туск і глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосили, що поки такий варіант не розглядається.

Раніше у The Washington Post повідомляли, що європейські країни обговорюють можливість розміщення в Україні миротворчих бригад чисельністю до 30 тисяч осіб. Проте відсутність єдиної позиції серед лідерів ЄС ставить під сумнів реалізацію цього задуму найближчим часом.