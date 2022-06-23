В ПАСЕ официально заявили, что самолет МН-17 был сбит российской ракетой "Бук"

Самолет МН-17 был сбит в небе над Донбассом в 2014 году российской ракетой "Бук". К такому выводу пришли в ПАСЕ, опираясь на доказательства со стороны Украины и Нидерландов.

ПАСЕ обвинила Россию в дезинформации

В ПАСЕ единогласно утвердили резолюцию о привлечении к ответственности виновных за сбитие самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

К теме Суд Нидерландов признал 4 российских военных виновными в умышленном сбитии самолета MH17

На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией,

– говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

ПАСЕ обвинила Россию в дезинформации, поскольку российская сторона представила сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие сведения, чтобы скрыть правду.

Версии россиян, согласно которым украинский истребитель СУ25 или МиГ29 сбил MH17, были полностью опровергнуты. Также опровергнута версия, что причиной катастрофы стала украинская ракета "Бук", которая якобы была выпущена из подконтрольной правительству территории.

В резолюции Ассамблея призвала Россию сотрудничать с JIT путем предоставления ей всей запрашиваемой информации. ПАСЕ просит США и НАТО предоставить JIT все радиолокационные и спутниковые изображения, перехваченные коммуникации и другие данные, которые могут помочь привлечь к ответственности всех виновных в сбитии MH17.

Что известно о трагедии и расследовании MH17

14 июля 2014 года в небе над Донбассом пророссийские военные сбили пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых – 198 граждан Нидерландов.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в деле пророссийским боевикам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову. Последний до сих пор отвергает обвинения.

Кстати Австралия и Нидерланды через суд требуют Россию выплатить компенсации из-за катастрофы MH17

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура Нидерландов открыла материалы по делу MH17. В свободном доступе оказались видеокадры, а также разговоры и фото с поличным, представленным в суде в Гааге.

10 июня 2022 года сообщалось, что в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу об сбитии MH17. После этого депутат Леся Василенко сообщила, что суд в Нидерландах вынес приговор российским военным. По ее словам, приговор будет оглашен до конца 2022 года.

Ранее – Нидерланды заявили, что Украина не виновата в катастрофе MH17: смотрите видео