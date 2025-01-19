В Павлограде Днепропетровской области вечером 19 января прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В Павлограде прогремел взрыв

В 18:08 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,

– предупредили в Воздушных силах.

В 18:21 корреспонденты Общественного сообщили, что в Павлограде слышали звук взрыва. На сейчас детали неизвестны.

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Вероятно, больше информации о взрывах в Павлограде, их причинах и последствиях предоставят представители местной власти после отбоя воздушной тревоги. Сейчас же призываем жителей Днепропетровщины оставаться в безопасных местах, ведь в области сохраняется угроза и отбой воздушной тревоги не раздавался.