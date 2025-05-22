Вечером 22 мая оккупанты начали очередную атаку "Шахедами" на Украину. Под ударом врагов оказалась Днепропетровская область.

В Днепропетровской области после 23:00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Павлограде

В 22:41 Воздушные силы сообщили, что группа враждебных БПЛА с юга двигается по курсу на Запорожскую и Днепропетровскую области.

В 23:15 военные предупредили, что несколько групп "Шахедов" находятся в центре Днепропетровщины и двигаются курсом на Днепр и Павлоград.

В 23:19 в Павлограде раздались взрывы.

Напомним, что в ночь на 22 мая российские войска запустили 128 дронов-камикадзе "Шахед" и ракету "Искандер-М" по Украине.

Противовоздушная оборона обезвредила 112 дронов типа "Шахед". Они были сбиты и заглушены РЭБ. В результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

Обломки российского дрона-камикадзе упали на территории школы в Дарницком районе Киева.

В пределах Черкасской области силы ПВО обезвредили 6 воздушных целей противника.

По предварительным данным, на Звенигородщине обломками повреждены два частных дома, несколько автомобилей и электроопоры. За помощью к медикам обратились три человека. У них – острая реакция на стресс.