В Павлограде прогремели взрывы

В воскресенье, 8 июня, в Павлограде было громко. Так, в городе утром раздались взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Павлограде

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что воздушную тревогу в Павлоградском районе Днепропетровской области объявили в 9:55. Тогда же о тревоге предупредили и Синельниковский район.

Добавим, что в Воздушных силах через 2 минуты предупредили, что в Синельниковском районе – угроза применения авиационных средств поражения.

О 10:09 стало известно о том, что в Павлограде слышны звуки взрывов.

Уже в 10:13 объявили отбой и в Синельниковском районе и Павлоградском. Больше подробностей о взрыве в Павлограде пока нет.

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К слову, в ночь на 8 июня россияне атаковали 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также оккупанты атаковали ракетами.