В Павлограде слышны звуки взрывов

Вечером 8 сентября в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Российские войска регулярно обстреливают Днепропетровщину и Павлоград. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Павлограде слышали взрывы

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена ​​в 20:29. Впоследствии, около 21:36, корреспонденты Суспильного сообщили, что в Павлограде раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,

– говорилось в сообщении.

Также в Воздушных силах сообщили о движении вражеской ракеты в направлении Павлограда.

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