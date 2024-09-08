В Павлограде слышны звуки взрывов
Вечером 8 сентября в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
Российские войска регулярно обстреливают Днепропетровщину и Павлоград. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Павлограде слышали взрывы
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 20:29. Впоследствии, около 21:36, корреспонденты Суспильного сообщили, что в Павлограде раздались взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,
– говорилось в сообщении.
Также в Воздушных силах сообщили о движении вражеской ракеты в направлении Павлограда.
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