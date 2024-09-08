Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину та Павлоград. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Павлограді чули вибухи

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 20:29. Згодом, близько 21:36, кореспонденти Суспільного повідомили, що в Павлограді пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– йшлось в повідомленні.

Також в Повітряних силах повідомили про рух ворожої ракети в напрямку Павлограда.

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