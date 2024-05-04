В Павлограде взрывы в результате атаки "Шахедами": в городе пропал свет
4 мая 2024, 01:24Читати новину українською
Город Павлоград Днепропетровской области атаковали "Шахеды". Воздушные силы ВСУ предупредили, что наши военные отражают атаки противника.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что часть "Шахедов" летела в южном направлении курсом на Днепропетровщину.
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Что известно о взрывах в Павлограде
Направляются в направлении Павлограда!
– предупредили военные ориентировочно в 1:10 4 мая.
Взрывы в Павлограде прогремели ориентировочно в 1:13 4 мая.
Уже в 1:21 местные телеграм-каналы написали, что в Павлограде после взрывов частично исчез свет.
Россия атаковала Харьков: коротко
- В ночь на 4 мая в Харьковской области и областном центре прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг атаковал беспилотниками типа "Шахед".
- Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку. Он сообщил о двух прилетах "Шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района.
- Городской голова добавил, что на месте одного из попаданий – масштабный пожар. Уже известно об одном раненом человеке.