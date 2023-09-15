В Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Шуфричу

Нестору Шуфричу в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения. Перед этим ему сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

Утром 15 сентября СБУ провела обыски в доме нардепа и его окружения. Известно, что у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, двуглавые орлы и советские награды, пишет 24 Канал.

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Что происходит в суде

Заседание должно было начаться ориентировочно в 16:45, однако судья Сергей Вовк перенес заседание на 17:45 15 сентября. В Офисе Генпрокурора сообщали, что будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Ориентировочно в 18:15 Шуфрич пришел в суд в сопровождении адвокатов.

Шуфрич прибыл в помещение Печерского райсуда Киева: смотрите видео

Защита нардепа просила время на ознакомление с материалами дела. Ведь, по словам адвокатов, недавно закончились обыски, и они долго ехали в суд.

Прокуроры ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме, чтобы не разглашать охраняемые законом тайны. Зато защита Шуфрича была против этого ходатайства.

Именно поэтому суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Однако объявил перерыв до 19 часов 15 сентября.

Что известно о деле Шуфрича