В Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Шуфричу
Нестору Шуфричу в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения. Перед этим ему сообщили о подозрении по статье о государственной измене.
Утром 15 сентября СБУ провела обыски в доме нардепа и его окружения. Известно, что у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, двуглавые орлы и советские награды, пишет 24 Канал.
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Что происходит в суде
Заседание должно было начаться ориентировочно в 16:45, однако судья Сергей Вовк перенес заседание на 17:45 15 сентября. В Офисе Генпрокурора сообщали, что будут просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Ориентировочно в 18:15 Шуфрич пришел в суд в сопровождении адвокатов.
Шуфрич прибыл в помещение Печерского райсуда Киева: смотрите видео
Защита нардепа просила время на ознакомление с материалами дела. Ведь, по словам адвокатов, недавно закончились обыски, и они долго ехали в суд.
Прокуроры ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме, чтобы не разглашать охраняемые законом тайны. Зато защита Шуфрича была против этого ходатайства.
Именно поэтому суд принял решение провести заседание в закрытом режиме. Однако объявил перерыв до 19 часов 15 сентября.
Что известно о деле Шуфрича
- Утром 15 сентября Служба безопасности Украины провела обыски в доме нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ". В доме Шуфрича в поселке Козин обнаружили коллекцию кителей, георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы.
- Следствие заявило, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича, являющегося агентом ФСБ и координирующего российскую агентуру в Украине.
- В частности, нардеп систематически распространял нарративы Кремля, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе,
- Если вину Шуфрича по статье о государственной измене докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.