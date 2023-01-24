В Пентагоне отреагировали на публикации СМИ о танках Abrams для Украины
24 января 2023, 20:43Читати новину українською
В Пентагоне пока не подтвердили передачу Украине танков Abrams. В то же время этого и не опровергли.
Так, представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что соответствующих заявлений в Пентагоне не озвучивали. Мол, как только решение будет принято, об этом обязательно сообщат.
Внимание США уже в ближайшее время могут объявить о передаче Abrams Украине – WSJ
Пока нет никаких заявлений от Пентагона относительно отправки танков "M1 Abrams" в Украину,
– отметил Патрик Райдер.