В Пентагоне отреагировали на публикации СМИ о танках Abrams для Украины

В Пентагоне пока не подтвердили передачу Украине танков Abrams. В то же время этого и не опровергли.

Так, представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что соответствующих заявлений в Пентагоне не озвучивали. Мол, как только решение будет принято, об этом обязательно сообщат.

Внимание США уже в ближайшее время могут объявить о передаче Abrams Украине – WSJ

Пока нет никаких заявлений от Пентагона относительно отправки танков "M1 Abrams" в Украину,

– отметил Патрик Райдер.