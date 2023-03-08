В бюджете Пентагона будет предусмотрена рекордная сумма на закупку вооружения, – Bloomberg

Бюджет Пентагона на следующий год предусматривает дополнительное финансирование на закупку оружия и исследований и разработок. Конкретные цифры предложит президент США Джо Байден.

Сообщают, что бюджет министерства обороны США на следующий год превысит 835 миллиардов долларов, что является одним из самых высоких уровней финансирования за всю послевоенную историю.

Смотрите также Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо

Сколько средств выделят на вооружение

План расходов, предложенный в четверг президентом Джо Байденом, включает, по словам официальных лиц, один из крупнейших оборонных бюджетов в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку оружия и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, обе цифры – рекордные.

Один из чиновников, на условиях анонимности, рассказал, что "верхний предел" бюджета Министерства обороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит 835 миллиардов долларов по сравнению с 816 миллиардами долларов, которые Конгресс утвердил на текущий финансовый год.

Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, затраты на поддержку сопротивления Киева российскому вторжению финансируются путем отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет Министерства обороны США формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который Пентагон рассматривает как главного потенциального соперника военному лидерству США.

Предстоящий запрос Пентагона на модернизацию оружия отражает бюджет, который все еще сосредоточен в основном на разработке вооружений для будущих войн, а не на закупке вооружений для ближайших войн.

– заявил аналитик Марк Кансиан.

Больше всего от нового бюджета выиграют истребители

Среди основных систем, которые выиграют от предложенного нового бюджета, является F-35 корпорации Lockheed Martin, самая дорогая система вооружений США. На закупку, дальнейшее развитие и модернизацию истребителей в бюджете предусмотрено 13,5 миллиарда долларов.

Отметим, что планы закупки на сумму 170 миллиардов долларов – на 8 миллиардов больше, чем Конгресс утвердил на текущий финансовый год. Запрос на исследования и разработки примерно на 5 миллиардов долларов превышает одобренную Конгрессом сумму на нынешний финансовый год.

По словам одного из членов правительства, бюджет также предусматривает значительное финансирование боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в потенциальном будущем конфликте с Китаем.

По словам Кансиана, запрос на исследования и разработки будет самым высоким за всю историю, а закупки достигнут самых высоких уровней со времен разгара войны в Ираке и Афганистане.