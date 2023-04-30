Сезон пожаров продолжается: в Перми вспыхнул завод, производящий РСЗО, под Нижним Новгородом – бензовозы

В России, очевидно, решили подхватить флешмоб Казачьей бухты в Севастополе. Например, в Перми вспыхнул завод, производящий боеприпасы для РСЗО, а в Нижнем Новгороде "что-то произошло" с бензовозами.

О пожарах в России сообщают местные СМИ, пишет 24 Канал. В сети также публикуют кадры пожаров.

Обратите внимание После взрывов из Крыма вылетел российский правительственный борт: уже сел во "Внуково"

Взрывные трансформаторы: пожар в Перми

Вечером по местному времени в российской Перми вспыхнул пожар на "Мотовилихинских заводах". Дочерние компании этой корпорации, такие как "Специальное конструкторское бюро" и "Мотовилиха – гражданское машиностроение", являются единственными в России производителями боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Также там производят артиллерийские снаряды и боевые и транспортно-зарядные машины.

Пожар на предприятии был виден на весь город.

Пожар на заводе в Перми / Фото росСМИ

Интересно, что у российских МЧСников сразу нашлось объяснение причин пожара. Мол, загорелся трансформатор. На место отправили 37 пожарных и 10 единиц техники. Сообщений о пострадавших, как обычно, нет.

В Нижнем Новгороде тоже "горячее"

Горячим выдался день и в Новом Новгороде, где загорелась стоянка для бензовозов. Огонь охватил 50 квадратных метров. В результате этого 3 бензовоза загорелись. Также от огня пострадало бытовое помещение, а после ликвидации пожара продолжали гореть шины.

Пожар в Нижнем Новгороде / Фото росСМИ

На место отправили 33 пожарных и 25 единиц техники. В российском МЧС говорят, как обычно, что пострадавших нет.

"Взрывное утро" в Севастополе

Утро 29 апреля было беспокойным во временно оккупированном Севастополе. В Казачьей бухте раздались мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар на нефтебазе.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что уничтоженные в результате взрыва нефтепродукты предназначались для нужд черноморской флотилии России. Также представитель разведки отметил, что этот пожар – божье наказание оккупантам за удар по Умани, унесшему 23 жизни.

Из-за взрывов и пожаров так называемый крымский мост – незаконное строительство, соединяющее оккупированный полуостров с Россией – образовались огромные пробки в сторону страны-террориста. Кроме того, правительственный борт с временно оккупированного полуострова вылетел в Москву. Кто находился на борту – пока неизвестно.