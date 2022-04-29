В первый день войны россияне пытались штурмовать Банковую: с Зеленским там были жена и дети
Источник:Time
В первые часы войны вместе с Владимиром Зеленским на Банковой были его жена и дети. Россияне дважды штурмовали Офис Президента.
Стало ясно, что президентские офисы – не самое безопасное место. О событиях этого дня рассказал сам Зеленский в интервью Time.
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Во время штурма ОП с Зеленским были дети
Зеленскому сообщили, что российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева и их задача – убить или захватить его и его семью.
Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. Охранники выключили свет и привезли для Зеленского и десятка его помощников бронежилеты и автоматы.
Российские войска дважды пытались штурмовать,
– рассказал изданию советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Зеленский добавил, что на тот момент там были его жена и дети.
На Зеленского готовили покушения
- В первую неделю войны на Зеленского было совершено не менее трех попыток покушения. США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании.
- Однако Зеленский отказался: "Мне нужны боеприпасы, а не убежище".
- Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что покушения готовились еще на троих народных депутатов.
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