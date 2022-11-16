Зеленскому предлагали эвакуировать всех жителей Киева: почему не согласился
В первый день полномасштабного вторжения России в Украину Владимиру Зеленскому предлагали эвакуировать всех жителей столицы. Однако тот не согласился.
Украинский лидер во время пресс-конференции 16 ноября объяснил, почему не согласился на это предложение.
Внимание Не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, – Зеленский о Польше
Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, вывезти все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д.
– отметил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что это предложение было в контексте того, что может произойти так, что в столице может не быть света, не будут работать очистные сооружения, не будет питьевой воды и много чего не будет еще.
"Это было в первый день мощных ракетных ударов, мой следующий вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству? Куда мы их будем эвакуировать?", – объяснил президент.