В Петербурге добровольцев на войну набирают на сайте Психоневрологического диспансера

5 сентября 2022 , 20:00
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Стратком ВСУ

России настолько не хватает "пушечного мяса", что добровольцев на войну набирают на сайте Психоневрологического диспансера. Желающим предлагают заключить контракт на 6 месяцев.

Число ликвидированных российских захватчиков растет каждый день. Страна-оккупант ищет новых военных.

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Не обошли даже сайт Психоневрологического диспансера. Там добровольцам обещают:

  • право на получение статуса ветерана боевых действий;
  • 30% компенсации на оплату коммунальных услуг;
  • внеконкурсное поступление в ВУЗы;
  • материальную помощь

Именно так Россия оценивает жизнь своих граждан.

Добровольцев также ищут среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга

СМИ сообщили, что россия ищет новое "пушечное мясо" среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге местный чиновник посетил приют от одной из благотворительных организаций. С собой он принес открытки, которые предложил работникам распространить среди бездомных.

В листовках говорилось, что власть ищет желающих на службу по контракту. Ищут людей в возрасте от 19 до 59 лет. Требование: образование – не ниже среднего.

Дежурный раздавать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел,
– говорится в сообщении.

Примите во внимание! Разведка США сообщила, что в россии дефицит личного состава. Страна-оккупант изо всех сил пытается привлечь военных по контракту.

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Автор: Мар'яна Бекало