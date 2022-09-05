В Петербурге добровольцев на войну набирают на сайте Психоневрологического диспансера
Источник:Стратком ВСУ
России настолько не хватает "пушечного мяса", что добровольцев на войну набирают на сайте Психоневрологического диспансера. Желающим предлагают заключить контракт на 6 месяцев.
Число ликвидированных российских захватчиков растет каждый день. Страна-оккупант ищет новых военных.
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Не обошли даже сайт Психоневрологического диспансера. Там добровольцам обещают:
- право на получение статуса ветерана боевых действий;
- 30% компенсации на оплату коммунальных услуг;
- внеконкурсное поступление в ВУЗы;
- материальную помощь
Именно так Россия оценивает жизнь своих граждан.
Добровольцев также ищут среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга
СМИ сообщили, что россия ищет новое "пушечное мясо" среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге местный чиновник посетил приют от одной из благотворительных организаций. С собой он принес открытки, которые предложил работникам распространить среди бездомных.
В листовках говорилось, что власть ищет желающих на службу по контракту. Ищут людей в возрасте от 19 до 59 лет. Требование: образование – не ниже среднего.
Дежурный раздавать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел,
– говорится в сообщении.
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