Вооруженные силы Украины взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении, который попал на фронт обманным путем.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на его собственные показания, передает 24 Канал.

Как кениец оказался в российской армии?

Легкоатлет Эванс Кибет рассказал, что из-за недостатка доходов от спорта искал способы заработка за рубежом. Ему якобы предложили поехать в Санкт-Петербург для участия в спортивном фестивале. Он воспринял это как шанс помочь семье.

После приезда Кибету и другим африканцам предложили продлить визу и подписать контракт на русском языке, содержание которого они не понимали. Оказалось, что это были документы о службе в армии. После подписания контракта им забрали паспорта и отправили на полигон для недельной базовой подготовки, после чего отправили на фронт.

Кибет быстро понял, что оказался в реальной боевой обстановке с артиллерией и дронами. Испуганный за жизнь, он убежал в лес, снял форму и через два дня вышел к позициям украинских войск, где добровольно сдался.

Журналисты отмечают, что украинские силы взяли в плен не только Кибета, но и других африканцев, многие из которых рассказали похожие истории об обмане со стороны России. Однако часть иностранцев сознательно вступила в российскую армию.

По данным Украины, сейчас в рядах российских сил находятся 1 436 граждан Африки из 36 стран. Кремль продолжает активно вербовать иностранцев, предлагая им высокооплачиваемую работу или образование.

Кенийца взяли в плен силы 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко в районе Волчанска. Кибет подтвердил, что не желал воевать против Украины и что россияне могли бы убить его, если бы он вернулся. Он также поблагодарил украинских военных за предоставленную еду и воду.

