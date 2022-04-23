В плен россиян стало брать труднее из-за артиллерийских боев – Арахамия

В последнее время российские военные реже попадают в украинский плен. Все потому, объяснил Давид Арахамия, что этого не позволяют делать артиллерийские бои, происходящие на расстоянии.

Глава украинской переговорной группы отметил, что видит много комментариев по поводу того, зачем брать в плен врагов. Арахамия заверил, что понимает такие эмоции и недавно сам разделял это мнение.

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Каждый пленный враг – это обмен на нашего героя

Мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен,

– отметил Арахамия.

Современные бои с применением артиллерии проходят на большом расстоянии. Поэтому пленных брать стало гораздо труднее, поэтому возникли проблемы с пополнением обменного фонда.

Предыдущий обмен пленными состоялся 21 апреля

Отметим, что предварительный обмен пленниками состоялся 21 апреля. Украина вернула домой 19 человек, из которых 10 – военные. Важно, подчеркнула Ирина Верещук, что среди этих людей были раненные. Теперь они смогут получить нормальное лечение и реабилитацию.

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