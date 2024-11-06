Бойцы 47 ОМБр взяли в плен оккупанта, который был свидетелем убийств украинских пленных

Украинские военные продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Также они наносят оккупантам существенные потери и пополняют обменный фонд.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады взяли в плен российского урода из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота на территории Курской области. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

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Участвовал в марше на Москву

По словам россиянина, он был свидетелем казни воинов Сил обороны. В то же время воины объяснили, что не могут утверждать, что он принимал в этом участие.

Пленный Юрий Питкевич имеет довольно долгий боевой опыт. В октябре 2022 он отбывал наказание в одной из российских колоний, но согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". В составе подразделений ЧВК штурмовал Соледар и Бахмут. В июне 2023 года стал участником "похода" на Москву, который организовал главарь ЧВК "Вагнер".

В июне 2024 года он подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты России. В августе, когда бригаду перебросили на Курщину, принимал непосредственное участие в боевых действиях как помощник гранатометчика.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и дальнейшее отсечение от тел голов отдал командир подразделения.

военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов – непосредственных исполнителей этого военного преступления,

– говорится в сообщении.