В населенном пункте Новый в подмосковном Красногорске произошел масштабный пожар на заводе резиновой продукции. По информации телеграм-каналов, горит склад и магазин.

Говорят, что они принадлежат "Ltd Kolesnic". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также ГУР перехватило разговор россиянок, которые были поражены последствиями ударов украинских БпЛА по России

В Подмосковье горит склад резиновых выборов

В подмосковном Красногорске горит производство резиновых выборов, сообщают официальные российские пропагандистские СМИ. Местные телеграм-каналы уточняют, что горит магазин резиновых выборов и склад "Ltd Kolesnic".

На видео видно густой дым, поднявшийся в небо.

В Красногорске крупный пожар: смотрите видео

В Подмосковье горит завод резиновых выборов: видео очевидцев

Крупный пожар в Подмосковье: смотрите видео

Напомним, во Владивостоке, вблизи бухты Десантная, 30 мая прозвучали два взрыва, за которыми, вероятно, стоят украинские агенты. На опубликованных видео местными СМИ были заметны вертолеты неподалеку от места взрывов. Они, вероятно, выполняли определенные задачи. Вероятнее всего, эта атака – дело рук украинских агентов, которые работают на украинские спецслужбы.