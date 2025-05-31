Кажуть, що вони належать "Ltd Kolesnic". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Підмосков'ї горить склад гумових виборів

У підмосковному Красногорську горить виробництво гумових виборів, повідомляють офіційні російські пропагандистські ЗМІ. Місцеві телеграм-канали уточнюють, що горить магазин гумових виборів та склад "Ltd Kolesnic".

На відео видно густий дим, що здійнявся у небо.

У Красногорську велика пожежа: дивіться відео

У Підмосков'ї горить завод гумових виборів: відео очевидців

Велика пожежа у Підмосков'ї: дивіться відео

Нагадаємо, у Владивостоці, поблизу бухти Десантна, 30 травня пролунали два вибухи, за якими, ймовірно, стоять українські агенти. На опублікованих відео місцевими ЗМІ були помітні гелікоптери неподалік місця вибухів. Вони, ймовірно, виконували певні завдання. Найімовірніше, ця атака – справа рук українських агентів, які працюють на українські спецслужби.