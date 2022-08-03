В подмосковье мощно воспламенился склад маркетплейса Ozon

На складе маркетплейса Ozon, который находится в российском городе Истра, начался масштабный пожар. Площадь возгорания составляет 35 тысяч квадратных метров.

Кадрами, на которых видны густые клубы дыма, делятся в телеграм-каналах местные жители. К ликвидации привлекли пожарные вертолеты.

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Пожар на одном из крупнейших складов россии

Как сообщают россМИ, общая площадь склада – 40 тысяч квадратных метров. Сначала стало известно, что пламя охватило половину помещения. Впрочем, по обновленным данным пожар перекинулся на 35 тысяч "квадратов". Также известно, что в здании обрушилась крыша.

Начало пожара на складе: смотрите видео​

Известно, что из помещений были эвакуированы тысячи человек. На месте дежурит скорая.

Сотрудники говорят, что причина пожара – сварочные работы в недостроенном блоке. В компании заявили, что пожар начался в отдельном блоке фулфилмент-центра. Глава округа Истра выступил с заявлением, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Пожар охватил практически все здание: смотрите видео

Сразу после новости о пожаре Ozon скрыл с сайта сгоревший на новорижском складе товар. Покупателям обещают вернуть деньги, а продавцам – предоставить компенсацию.

Что известно о пострадавших

Вопреки здравому смыслу, пропагандистские СМИ продолжают скрывать данные о пострадавших. Впрочем, некоторые издания заявили, что количество пострадавших на складе Ozon увеличилось до 11 человек. Также есть данные, что один человек погиб.

Двое госпитализированы с отравлением продуктами горения. Еще двое отказались ложиться в больницу. Остальных эвакуированных россиян осматривают на месте.



Пожар на складе виден с высоты самолета / Фото Nexta

Пожары на территории россии

Пожары на территории государства-агрессора – не редкость. В большинстве своем все они спровоцированы небрежностью персонала или несоблюдением правил безопасности.

6 июля на предприятии "Невинномысский азот" пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Последнее произошло на подстанции.

Накануне, 5 июля, в Таганроге беспилотник оккупантов упал на частный дом. В результате этого здание сгорело.

Еще раньше в россии пылала одна из башен Capital Towers возле Moscow City – недостроенного жилого комплекса в москве. Тогда власти попытались скрыть информацию об инциденте, однако из-за быстрого распространения видео от очевидцев привычная стратегия кремля провалилась.

Не обошлось без трагедий в отдаленных регионах. Так, в Уфе, столице Республики Башкортостан вспыхнуло новое здание Арбитражного суда.

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