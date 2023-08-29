Под Москвой паника и страх: местным видятся "украинские дроны" вместо самолетов

В России все чаще появляются сообщения о неизвестных дронах. Жители московского региона настолько боятся новых атак, что при малейшей вероятности угрозы сообщают полицию.

Российские СМИ пишут, что подмосковные аэродромы начали информировать МВД и ФСБ о расписании полетов мелких самолетов. Причина в том, что местные жители принимают их за дроны. 24 Канал.

Смотрите также 50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала

Жители звонят в полицию и экстренные службы

По словам руководства аэродромов "Щекино", "Волосово", "Нудоль" и аэроклуба "Паралет", жители соседних сел часто звонят в полицию и другие экстренные службы с сообщениями о том, что они заметили дроны. Полиция связывается с аэродромами для получения информации о том, какие машины в это время находились в воздухе. До этого планы полета автоматически передавались только в Росавиацию.

По подсчетам СМИ, московский регион с начала мая подвергся 15 атакам дронами.

Начальник аэроклуба "Паралет" Михаил Козьмин рассказал, что у него было совещание с представителями МВД и ФСБ, "а также с представителями структур, которым поручено охранять небо". Именно после этого решили, что аэроклуб будет предоставлять правоохранителям информацию о полетах постоянно.

Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома слетели самолеты. В последнее время уже прямо звонят мне,

– сказал Виктор Лобковский, директор компании-оператора аэродрома "Нудоль".

Теперь он заранее сообщает о вылетах в местное отделение Единой дежурной диспетчерской службы.

Дроны в Москве: последние новости