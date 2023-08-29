Под Москвой паника и страх: местным видятся "украинские дроны" вместо самолетов
В России все чаще появляются сообщения о неизвестных дронах. Жители московского региона настолько боятся новых атак, что при малейшей вероятности угрозы сообщают полицию.
Российские СМИ пишут, что подмосковные аэродромы начали информировать МВД и ФСБ о расписании полетов мелких самолетов. Причина в том, что местные жители принимают их за дроны. 24 Канал.
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Жители звонят в полицию и экстренные службы
По словам руководства аэродромов "Щекино", "Волосово", "Нудоль" и аэроклуба "Паралет", жители соседних сел часто звонят в полицию и другие экстренные службы с сообщениями о том, что они заметили дроны. Полиция связывается с аэродромами для получения информации о том, какие машины в это время находились в воздухе. До этого планы полета автоматически передавались только в Росавиацию.
По подсчетам СМИ, московский регион с начала мая подвергся 15 атакам дронами.
Начальник аэроклуба "Паралет" Михаил Козьмин рассказал, что у него было совещание с представителями МВД и ФСБ, "а также с представителями структур, которым поручено охранять небо". Именно после этого решили, что аэроклуб будет предоставлять правоохранителям информацию о полетах постоянно.
Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома слетели самолеты. В последнее время уже прямо звонят мне,
– сказал Виктор Лобковский, директор компании-оператора аэродрома "Нудоль".
Теперь он заранее сообщает о вылетах в местное отделение Единой дежурной диспетчерской службы.
Дроны в Москве: последние новости
- Крайне неспокойно было ночью 28 августа у Москвы. Оно и не удивительно, ведь область, как уверяют оккупанты, атаковал дрон. Говорят, его сбили. Интересно, что произошло возле вертолетного завода. По данным российских СМИ, беспилотник сбили в Подмосковье. Его якобы приземлили в каких-то 5 километрах от Московского вертолетного завода в Люберцах.
- В России "громко" праздновали День флага и День Независимости Украины. Оккупанты сообщали о "визитах" беспилотников. Мэр Моквы Сергей Собянин сетовал, что 23 и 24 августа по городу запускали беспилотники. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат тем временем обещает, что эти атаки будут становиться частью российской обыденности.
- В Москве в очередной раз раздались взрывы. Предварительно, российскую столицу ночью против 23 августа атаковали неизвестные дроны. Сначала российские СМИ сообщали, что взрывы прогремели на подступах к российской столице – в частности, в Химках и других районах Подмосковья. Впоследствии появилась о "хлопке" и задымлении в "Москва-Сити".