Російські ЗМІ пишуть, що підмосковні аеродроми почали інформувати МВС та ФСБ про розклад польотів дрібних літаків. Причина в тому, що місцеві жителі приймають їх за дрони, передає 24 Канал.

Дивіться також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

Жителі дзвонять у поліцію та екстрені служби

За словами керівництва аеродромів "Щекіно", "Волосово", "Нудоль" та аероклубу "Паралет", жителі сусідніх сіл часто дзвонять у поліцію та інші екстрені служби з повідомленнями про те, що вони помітили дрони. Поліція зв'язується з аеродромами, щоб отримати інформацію про те, які машини в цей час перебували у повітрі. До цього плани польоту автоматично передавалися лише у Росавіацію.

За підрахунками ЗМІ, московський регіон з початку травня зазнав 15 атак дронами.

Начальник аероклубу "Паралет" Михайло Козьмін розповів, що у нього була нарада з представниками МВС та ФСБ, "а також із представниками структур, яким доручено охороняти небо". Саме після цього вирішили, що аероклуб буде надавати правоохоронцям інформацію про польоти постійно.

Раніше приїжджала поліція, дивилася, питала, чи з нашого аеродрому злетіли літаки. Останнім часом вже прямо телефонують мені,

– сказав Віктор Лобковський, директор компанії-оператора аеродрому "Нудоль".

Тепер він заздалегідь повідомляє про вильоти до місцевого відділення Єдиної чергової диспетчерської служби.

Дрони у Москві: останні новини