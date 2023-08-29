Російські ЗМІ пишуть, що підмосковні аеродроми почали інформувати МВС та ФСБ про розклад польотів дрібних літаків. Причина в тому, що місцеві жителі приймають їх за дрони, передає 24 Канал.
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Жителі дзвонять у поліцію та екстрені служби
За словами керівництва аеродромів "Щекіно", "Волосово", "Нудоль" та аероклубу "Паралет", жителі сусідніх сіл часто дзвонять у поліцію та інші екстрені служби з повідомленнями про те, що вони помітили дрони. Поліція зв'язується з аеродромами, щоб отримати інформацію про те, які машини в цей час перебували у повітрі. До цього плани польоту автоматично передавалися лише у Росавіацію.
За підрахунками ЗМІ, московський регіон з початку травня зазнав 15 атак дронами.
Начальник аероклубу "Паралет" Михайло Козьмін розповів, що у нього була нарада з представниками МВС та ФСБ, "а також із представниками структур, яким доручено охороняти небо". Саме після цього вирішили, що аероклуб буде надавати правоохоронцям інформацію про польоти постійно.
Раніше приїжджала поліція, дивилася, питала, чи з нашого аеродрому злетіли літаки. Останнім часом вже прямо телефонують мені,
– сказав Віктор Лобковський, директор компанії-оператора аеродрому "Нудоль".
Тепер він заздалегідь повідомляє про вильоти до місцевого відділення Єдиної чергової диспетчерської служби.
Дрони у Москві: останні новини
- Вкрай неспокійно було вночі 28 серпня біля Москви. Воно й не дивно, адже область, як запевняють окупанти, атакував дрон. Кажуть, що його збили. Цікаво, що сталося це біля вертолітного заводу. Власне, за даними російських ЗМІ, безпілотник збили у Підмосков'ї. Його буцімто приземлили за якихось 5 кілометрів від Московського вертолітного заводу, що в Люберцях.
- У Росії "гучно" святкували День прапора та День Незалежності України. Окупанти повідомляли про "візити" безпілотників. Мер Мокви Сергій Собянін бідкався, що 23 та 24 серпня по місту запускали безпілотники. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат тим часом обіцяє, що ці атаки ставатимуть частиною російської буденності.
- У Москві вкотре пролунали вибухи. Попередньо, російську столицю вночі проти 23 серпня атакували невідомі дрони. Спершу російські ЗМІ повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці – зокрема, у Хімках і інших районах Підмосков'я. Згодом з'явилася про "бавовну" та задимлення в "Москва-Сіті".