В Подмосковье зафиксировали три неизвестных беспилотника, которые летали неподалеку от воинской части Воздушно-космических войск России. Дроны вели "непрерывную слежку" за частью.

Об этом сообщили российские телеграмм-каналы, 24 Канал. В военной части воздушно-космических войск Подмосковье обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону столицы.

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Отмечают, что квадрокоптеры подняли с лесополосы рядом с частью. Дроны держались на высоте 200 метров, но снизились у воинской части, после чего улетели обратно.

В то же время не уточняют, когда именно произошел инцидент.

Дроны летали в районе ПВО

БПЛА заметили страж КПП и патрульные полицейские, о чем доложили командованию. Впрочем, дроны не были сбиты, хоть и летали в районе ПВО.

Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не обнаружили.

БПЛА были приличного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями. На следующий день один из аппаратов снова появился недалеко от воинской части – он летел в сторону АЗС "Татнефть" вблизи поселения Краснопахорское,

– говорится в сообщении.

Как россияне нет паникуют

В России активно вырубают деревья в лесах, чтобы на их месте разместить системы ПВО. Лишь в одном из районов Москвы уничтожили около 100 гектаров леса в заповедной зоне.

Начали устанавливать системы ПВО в Москве еще в начале года. Начали с крыши здания минобороны. Там установили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Позже вокруг Кремля появились три комплекса "Панцирь-С1", а затем россияне установили ПВО и на крыше здания МВД в Москве.

Ранее британская разведка сообщила, что одним из вызовов для России значительный спрос на современные системы ПВО средней дальности. Аэродромы страны-террористки остались без защиты.

В то же время, должны признать, боятся россияне не зря. В подмосковном Одинцово сегодня, 13 марта, загорелся склад – огонь разошёлся на площади 4300 квадратных метра, произошло обрушение кровли. Конечно, это событие изрядно испугало местных жителей, они подняли панику, заявляя о взрывах.