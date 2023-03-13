Про це повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. У військовій частині повітряно-космічних військ Підмосков'я забезпечують протиповітряну і протиракетну оборону столиці.

Дивіться також Вирубують цілі ліси та парки: у Москві активно встановлюють ППО

Зазначають, що квадрокоптери підняли з лісосмуги поруч із частиною. Дрони трималися на висоті 200 метрів, але знизилися біля військової частини, після чого полетіли назад.

Водночас не уточнюють, коли саме трапився інцидент.

Дрони літали в районі ППО

БПЛА помітили вартовий КПП і патрульні поліцейські, про що доповіли командуванню. Втім, дрони не були збиті, хоч і літали в районі ППО.

Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли.

БПЛА були солідного розміру і обладнані біло-червоними сигнальними вогнями. Наступної доби один з апаратів знову з'явився недалеко від військової частини – він летів у бік АЗС "Татнефть" поблизу поселення Краснопахорське,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Раніше британська розвідка повідомила, що одним із викликів для Росії є значний попит на сучасні системи ППО середньої дальності. Аеродроми країни-терористки залишилися без захисту.

Як росіяни не панікують

В Росії активно вирубують дерева у лісах, аби на їх місці розмістити системи ППО. Лише в одному з районів Москви знищили близько 100 гектарів лісу в заповідній зоні.

Почали встановлювати системи ППО в Москві ще на початку року. Почали з даху будівлі міноборони. Там встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Пізніше навколо Кремля з'явились три комплекси "Панцир-С1", а згодом росіяни встановили ППО і на даху будівлі МВС у Москві.

Водночас мусимо визнати, бояться росіяни не дарма. У підмосковному Одинцово сьогодні, 13 березня, спалахнув склад – вогонь розійшовся на площі 4300 квадратних метра, сталося обвалення покрівлі.

Звісно, ця подія добряче налякала місцевих жителів, вони підняли паніку, заявляючи про вибухи.