Израиль убежден, что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС

Израиль считает, что Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Кремлевская пропаганда не сможет убедить мир в обратном.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в эфире местного радио, отметив, что его страна поддерживает целостность Украины.

Внимание Люди сидят на крышах, уровень воды растет, идет эвакуация: главное о подрыве Каховской ГЭС

По его словам, по оценке Израиля, именно Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС.

Эли Коэн также отметил, что его страна может выделить помощь Киеву.

"Мы рассматриваем возможность оказания гуманитарной помощи. Мы поддерживаем целостность Украины", – сказал Коэн.

Как мир реагирует на подрыв Херсонской ГЭС

К сожалению, Россия достаточно удачно продвигает свои нарративы в международной печати, а потому многие международные СМИ пишут о катастрофе в нейтральном тоне. Мол, это естественная катастрофа, или в подрыве виновные неизвестны, или в результате боевых действий на территории Украины. Прямо обвинять Россию в подрыве Каховской ГЭС, как это на самом деле, смогли только единицы.

Международные организации тоже проявили бездействие: в ООН день подрыва отмечали день русского языка, впоследствии отреагировали на совершенный Россией теракт. Однако официальные заявления о трагедии в Херсонской области от генсека Антониу Гутерреша и его заместителя Мартина Гриффитса оказались неоднозначными.

Союзники продолжают поддерживать Украину, обещают содействовать расследованию и помочь с ликвидацией последствий катастрофы, а также привлечь Россию к ответственности.

Да, Турция готова сделать все возможное для помощи Украине. Эрдоган заявил, что для расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию.

На трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Американский лидер пообещал оказать помощь Украине. К тому же он подчеркнул, что не покинет наше государство.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что еще прошлой осенью Украина предупреждала мир о минировании Россией объектов Каховской ГЭС.