Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что россияне и дальше будут путешествовать отправлять малые диверсионные группы на Покровское направление. Все потому, что оккупантам нужна хоть какая-то победа на международной арене.

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Почему россияне так активно атакуют Покровск?

Андрей Ткачук отметил, что в рамках переговоров россиянам важно найти что-то, чтобы давить.

Если они не могут выйти на Донетчину или Луганщину, то им надо по крайней мере взять какой-то крупный населенный пункт. Лучшие перспективы у врага для этого на Покровском направлении,

– сказал он.

Покровск для врага, к сожалению, является наиболее благоприятным для штурмовых действий. По словам офицера ВСУ, ситуация там очень тяжелая, группы заходят в город и пытаются закрепиться.

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Россия направляет свои диверсионно-разведывательные группы на Покровск для того, чтобы пробовать готовить следующие штурмовые действия. Оккупанты имеют задачу получить хоть какого-то результата, ведь их военное командование поставило очень высокую планку, которую за долгий промежуток времени так и не удалось достичь.

Какова ситуация вблизи Покровска: карта

Тем более, например, на Новопавловском направлении у нас происходят контратакующие действия. Наши морпехи взяли населенный пункт Ялта. Я считаю, что это может стабилизировать нам ситуацию и помочь в рамках защиты Покровска,

– сказал Андрей Ткачук.

Россияне прилагают много усилий, чтобы препятствовать работе логистических путей, которые поставляют все необходимое для украинских военных на Покровском направлении. Оккупанты активно обстреливают КАБами отрезок фронта между Константиновкой и Покровском.

Силам обороны крайне необходимы системы Patriot. Это позволит уменьшить активность российской авиации.