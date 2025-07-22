Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що росіяни й далі подорожуватимуть відправляти малі диверсійні групи на Покровський напрямок. Все тому, що окупантам потрібна хоч якась перемога на міжнародній арені.

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Чому росіяни так активно атакують Покровськ?

Андрій Ткачук зауважив, що у рамках перемовин росіянам важливо знайти щось, аби тиснути.

Якщо вони не можуть вийти на Донеччину чи Луганщину, то їм треба принаймні взяти якийсь великий населений пункт. Найкращі перспективи у ворога для цього на Покровському напрямку,

– сказав він.

Покровськ для ворога, на жаль, є найбільш сприятливим для штурмових дій. За словами офіцера ЗСУ, ситуація там дуже важка, групи заходять в місто та намагаються закріпитися.

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Росія скеровує свої диверсійно-розвідувальні групи на Покровськ для того, щоб пробувати готувати наступні штурмові дії. Окупанти мають завдання здобути хоч якогось результату, адже їхнє військове командування поставила дуже високу планку, яку за довгий проміжок часу так і не вдалося досягти.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

Тим паче, наприклад, на Новопавлівському напрямку в нас відбуваються контратакувальні дії. Наші морпіхи взяли населений пункт Ялта. Я вважаю, що це може стабілізувати нам ситуацію і допомогти в рамках захисту Покровська,

– сказав Андрій Ткачук.

Росіяни докладають багато зусиль, щоб перешкоджати роботі логістичних шляхів, які постачають все необхідне для українських військових на Покровському напрямку. Окупанти активно обстрілюють КАБами відтинок фронту між Костянтинівкою та Покровськом.

Силам оборони вкрай необхідні системи Patriot. Це дозволить зменшити активність російської авіації.