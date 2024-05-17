Какую роль в покушении на Фицо сыграл пророссийский музей в Словакии

Когда спрашивают, зачем заниматься музеями во время войны, ответ очевиден. Потому что музеи – это всегда интересно и непредсказуемо. Это всегда о будущем. Расскажу вам злободневную музейную историю.

Музей vs пророссийское логово

Около 15 лет назад словацкий байкер и предприниматель Йозеф Хамбалек купил в селе Долна Крупа вблизи Трнавы имущественный комплекс бывшего сельскохозяйственного кооператива. Локация хороша тем, что от нее примерно одинаковое расстояние до границы с Чехией, Австрией и Венгрией (60 – 65 километров).

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По легенде, Хамбалек решил открыть там музей военной техники и заодно создать своего рода резиденцию – тусовочное место для приятелей-байкеров.

Где взять технику? Под доброе дело старую технику начали передавать министерство обороны и министерство внутренних дел Словакии. СМИ отмечали, что экс-глава МВД был дружен с Хамбалеком, несмотря на неоднозначную репутацию последнего.

Полученную технику начали чинить и приводить в надлежащий вид. Так "совпало", что через некоторое время на базе резиденции-музея начала проводить тренировки парамилитарная организация Slovenskí branci ("Словацкие пленники"), которая заявила о себе в 2014 году.

Еще в 2015 году эту организацию эксперты (среди них и будущий министр обороны Словакии Ярослав Надь) отнесли к списку парамилитарных структур, которые начали размножаться в Европе, не скрывая симпатий к России.

Я смотрел материалы нескольких таких организаций в разных странах ЕС/НАТО, фото и видео с их акций – как под копирку. Выглядят как клоны, созданные по единому шаблону.

Публично они декларируют хорошие вещи: подготовку к защите родной страны, здоровый образ жизни и тому подобное. Как правило, их объединяет "основательная" идеология, евро- и НАТО-скептицизм. Они работают на эрозию коллективных институтов Европы, часто отталкиваясь от реальных проблем, понятных людям. Например, от темы мигрантов. Лидер словацкой организации тренировался в одной из российских структур.

В поддержку таких организаций периодически высказываются неразборчивые, уязвимые или каким-то образом мотивированные публичные люди. В 2016 году "Словацких новобранцев" публично поддержал писатель, организатор поэтического клуба и активист Юрай Цинтула.

В 2012 – 2018 годах "музей" Хамбалека развивался. В эти годы премьером был Роберт Фицо (его второй заход на должность). В 2018 году Фицо ушел в отставку на фоне скандала, связанного с убийством журналиста.

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И так снова "совпало", что в 2018 году именно эту резиденцию-музей выбрала как свою европейскую базу в Словакии прокремлевская банда "Ночные волки" во главе с "Хирургом" – Залдостановым, которого у нас помнят по экзерсисам в Севастополе.

Россия открыто поддерживала организации

Тогда словацкие власти "внезапно заметили" и парамилитарную организацию, и военную технику. Владельца музея Хамбалека даже оштрафовали на 33 тысячи евро – за ненадлежащее информирование и неправильное хранение военной техники для музея.

Многие начали задавать вопрос: а почему "музей" огорожен высоким забором с колючей проволокой, окружен вооруженной охраной, явно не рад посетителям? И похож он скорее на военную базу. Словацкая полиция вынуждена была сделать специальное заявление: все проверили, там все законно.

"Внезапно" – потому что "Ночные волки" паслись в Словакии и до этого. С 2018 года то, что происходило, стало просто неприличным. Например, банду "Ночные волки-Словакия" медийно сопровождало посольство России в Словакии.

В июне 2018 года посольство России разместило радостную новость об открытии европейского штаба "Ночных волков" в Долной Крупе. Посол России в Словакии Алексей Федотов звал "волков" на все публичные мероприятия и принимал у себя (на фото он со стаканом сока, в центре группы – Хамбалек). Традицию продолжил его преемник и так продолжалось до полномасштабного вторжения России.



Российский посол принимает "Ночных волков" / Фото автора

В 2022 году произошли изменения. Россияне провели замену актеров при сохранении общей драматургии.

"Словацкие пленники" в октябре 2022 года заявили о сворачивании деятельности, "чтобы двигаться дальше". Хотя еще в августе проводили полевой тренинг по тактической медицине. Интересно, почему? Источник поддержки стал слишком ненадежным?

"Ночные волки" оказались под санкциями. В Словакии на основе местных "волков" немедленно создали организацию байкеров "Брат за брата". На фото – ее вождь Матуш Алекса получает факел от известного российского любителя истории – Сергея Нарышкина, он по совместительству главы Службы внешней разведки России.



Нарышкин и Матуш Алекса / Фото автора

К чему привела эта вся история

Это не просто демонстративно – на грани эпатажа. Представляете, если бы глава ЦРУ или МИ6 публично "передали эстафету" новой организации в любой стране? С 2022 года посольство России освещает деятельность банды "Брат за брата".

Дальше еще интереснее. В 2022 году на Хамбалека, который неоднократно посещал Россию и ручался с Владимиром Путиным, были наложены санкции ЕС за поддержку агрессивной войны. В декабре 2023 года новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал публично бороться за снятие этих санкций.

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13 марта 2024 года Фицо заявил в эфире одного из СМИ, что Хамбалека исключили из списка санкций ЕС, намекая, что это он "порешал".

А уже 15 мая впечатлительный писатель Юрай Цинтула, который 8 лет назад поддерживал "Словацких пленников", которые тренировались в "музее" Хамбалека, выпустил в Фицо 5 пуль.

После покушения на премьера российская пропаганда начала готовить почву под "украинский след", подчеркивая "пророссийскость" Фицо. Но пропагандисты уже забыли о нем, потому что всплыли связи стрелка.

Наличие в этой истории "российского следа" очевидна, но я не спешил бы с однозначными выводами.

Фицо отрабатывал свой номер, но за ним был шлейф непреодолимого негатива, что ограничивало возможности. А по-хорошему его никуда девать не получалось. Классический сюжет с "подхватыванием флага" погибшего вождя никто не отменял. Покушение может быть отголоском непубличного "кастинга" внутри группы товарищей. Вполне возможно внутрисловацкая история о борьбе за власть.

Чем зацепили стрелка – должно установить следствие. Словацкие медиа пишут, что в последние годы он был не очень успешным, пытался привлечь к себе внимание. Его могли накрутить и направить. Какие его актуальные взгляды, точно не известно, много домыслов. На допросах он сейчас может сказать все, что угодно, в том числе и о поддержке Украины.

Инфраструктура Хамбалека никуда не делась. На волне борьбы с санкциями ЕС он стал еще более медийным. "Волки" и ребрендированные "волчата" также никуда не делись.

Это еще один сюжет, подтверждающий аксиому: тот, кто творит музей, думает не о прошлом, а о будущем. Музей – это стратегия.